Aggodalomra ad okot az indiai variáns a WHO szerint

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) átsorolta a koronavírus indiai mutánsaként ismert B.1.617-es változatát, és immáron abban a kategóriában tartják számon, ahol a globális aggodalomra okot adó vírusvariációk vannak, írja a BBC.

A WHO értékelése szerint ugyanis az indiai variáció a jelek szerint hatékonyabban terjed, mint a többi variáns, ezért további vizsgálatokra van szükség. A világszervezet elmondása szerint eddig több mint 30 országban (köztük a szomszédos Romániában) mutatták már ki az indiai variánst.

Az indiai mellett a brit, a dél-afrikai és a brazil variáns tartozik még ebbe a kategóriába a WHO értékelése szerint. A világszervezet eddig az érdeklődésre számot adó variáns (variant of interest) kategóriából sorolta át az aggodalomra okot adó variáns ("variant of concern" (VOC)) kategóriájába az indiai verziót. Ennek az a feltétele, hogy a négy feltételből (könnyebb terjedés, súlyosabb betegségek, kevésbé hatékony antitestes védelem, kevésbé hatékony gyógyszeres/vakcinás kezelés) legalább egy teljesüljön.

Indiában az elmúlt hetekben rendkívül súlyos lett a járványhelyzet, és jelenleg is vizsgálják, hogy ehhez mennyire járult hozzá az új variáns. Hétfőn 366161 új fertőzöttet és 3754 halálesetet jelentettek az országból, ugyanakkor szakértők szerint a tényleges számok jóval magasabbak lehetnek.