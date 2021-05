Ellepték a borostyánvadászok egy lengyel csatorna építkezését

Megrohanták az emberek a Lengyelország északi részén, a Balti-tenger partjánál épülő új csatorna munkálatait, miután elterjedt, hogy ritka borostyánkövet találtak a munkák során.

A Notes from Poland cikke szerint a hétvégén több tucatnyian bukkantak fel a tengerparti faluban, Kąty Rybackiéban, miután elterjedt a hír, hogy halászok a múlt hónapban borostyánkövet találtak. A feltételezések szerint a ritka kő azután került elő, hogy markolókkal szedtek ki homokot a Visztula-öblöt a Balti-tengertől elválasztó vékony földnyelvről. Itt épül az az 1300 méteres csatorna, ami amúgy sok vitát és ellenérzést váltott ki az országban.

A Balti-régió eleve a világ egyik legjelentősebb borostyánkő-lelőhelye, a helyi partszakaszokon főleg viharok után jelennek meg a kincskeresők. A lengyel földtani intézet számításai szerint évente mintegy 5,5 tonnányi borostyánkövet szednek össze a partokon. A fosszilis gyantát évezredek óta használják az emberek, elsősorban díszítésre és ékszerek készítésére.

Most az terjedt el, hogy akár 200 grammos példányok is a felszínre kerülhettek a munkálatok során, ekkora borostyánoknak pedig meglehetősen nagy értéke is lenne. Nem véletlen, hogy a hétvégén még az ország messzi részeiről is érkeztek kincsvadászok, akik többek között UV-fényű lámpa segítségével keresték a borostyánokat.

A csatorna építésének kezdetekor még az is felmerült, hogy annyira sok borostyán lehet a helyszínen, hogy abból akár részben fedezni is lehetne az építkezés költségvetését. 2020-ban az állami vagyonért felelős helyettes miniszter, Maciej Małecki azt állította, hogy az építkezés helyszínén 6,9 tonnányi borostyánkő lehet, aminek az értéke meghaladná a 30 millió eurót, de később a hivatalos becslést jelentősen, 900 kilogrammra mérsékelték.

Eddig mindössze 17 kilogrammnyi borostyánkő került elő az építkezés során, és a kormány szakértői már úgy látják, hogy a jelentősebb méretű borostyánok annyira mélyen lehetnek, hogy nem lenne gazdaságos a kitermelésük.