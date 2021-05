Nagyon megijedt, de egyelőre jól van az az olasz nő, akinek véletlenül hat adag Pfizert adtak be egyszerre

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Fáj a fejem, nagyon fáradt vagyok, és nagyon megijedtem” - mondta tegnap a Corriere della Serának az az olasz nő, akinek vasárnap reggel véletlenül hat adag Pfizert adtak be.

A 23 éves orvostanhallgatót, Virginiát egy toszkánai kórházban oltották be, a hibát az az ápoló követte el, aki tévedésből a hat adagot tartalmazó fiola teljes tartalmát beadta neki.

Virginia, aki klinikai szakpszichológusnak készül, egyelőre otthon pihen, mellette van ügyvéd édesanyja is, akivel megbeszélték, hogy nem tesznek feljelentést a kórház ellen. „Ilyen dolgok történnek, mindenki tévedhet” - mondta az olasz napilapnak az orvostanhallgató. Felidézte azt is, pontosan hogyan történt a dolog: vasárnap reggel bement a kórházba, hogy beadassa az oltást, beszélt az orvossal, felvették a kórelőzményét. Ezután érkezett a nővér az injekcióval, de hogy pontosan mi történt, nem látta, mert viszolyog a tűtől, és inkább nem is nézett oda. De azt azonnal észrevette, hogy valami nincs rendben.

„A nővér nagyon izgatott lett és beszélt az orvossal. Megkértek, hogy menjek ki egy pillanatra. Utána mindent elmagyaráztak, és mondták, hogy 24 órás megfigyelésre kórházba szállítanak.”

Virginia természetesen nagyon megijedt, azt mondta, azt hitte, álmodik. „Persze féltem, mert az orvos és a nővér - nagyon helyesen - a teljes igazságot elmondták, nem titkoltak el semmit. Azt mondják, falfehér lett az arcom. Először is felhívtam az anyámat. Amikor mondtam neki, hogy nagyon meg vagyok ijedve, beszélt ő is az orvossal, és kicsit megnyugodott. A kórházban egy pszichológussal kerültem egy szobába, aki szinte kolléga, ő sokat segített.”

Ezután elkezdődött a megfigyelés, majd jöttek a tünetek. Semmi komoly, csak egy kis fejfájás, hidegrázás, fáradtság. Virginia most is rettenetesen fáradtnak érzi magát, és nagyon fáj a karja az oltás helyén. Nem tudja, mire számítson, mert az ilyen eseteknek nincs szakirodalma. (Mint a Corriere della Sera szerkesztője megjegyzi, valójában történt már egy ilyen baleset Németországban 2020 decemberében.)

Nem fog büntetőfeljelentést tenni, de ha hosszú távon következményei lesznek a dolognak, akkor polgári peres eljárást fog kezdeményezni. A nővért nem hibáztatja, de ha a rendszerben ment félre valami, azt már nem tudja elfogadni. Az orvosok semmit biztosat nem tudnak mondani neki, de elképzelhető, hogy ahelyett, hogy a szervezete antitesteket termelne, egyáltalán nem alakul ki a védettség. Ha esetleg így alakul, és újra be kell oltani, akkor szívesen elfogadja a vakcinát. „De csak egy adagot” - mondta a lapnak.