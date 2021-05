Világszinten is ritka algafajt találtak Magyarországon

Húsz, Magyarországon ritkán előforduló algafajt találtak 60 különböző állóvizünkben, beleértve tározókat, bányatavakat, holtágakat és szikeseket is. Az algák közt van olyan, amiről 30 éve nem számoltak be, és olyan is, ami most került elő először. A magyar vörös listáról, vagyis a veszélyeztetett fajok gyűjteményéből egyetlen fajt azonosítottak, ez világszinten is ritka.

Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének kutatása 2019-ben zajlott. Azért is fontos, hogy végezzenek ilyen vizsgálatokat, mert a mikroszkopikus fotoszintetizáló szervezetek – például az eukarióta algák és cianobaktériumok – elsőként jelzik a vizek terhelését és szennyezését. Vagyis alkalmasak az élőhelyek állapotának felmérésére, a védett és védendő fajok és élőhelyeik jellemzésére.

A Nagy-Morotva Fotó: Bodnár Gabriella/ELKH Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézete

Annak ellenére, hogy a kutatók azt várták, a ritkább fajok a kevésbé terhelt vizekből kerülnek elő, a legtöbbet tápanyagban gazdag vizekben találták. Ez azt jelenti, hogy az olyan sekély (átlagosan 1,5 méter mély), tápanyagban gazdag holtágak, mint amilyen például a Nagy-Morotva – amit horgászatra használnak –, igen értékes fajok élőhelye lehet.