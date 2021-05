Most, hogy van Pfizer, új lendületet vett az oltási kampány

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Továbbra is igen sok halálos áldozatot követel a koronavírusjárvány Magyarországon, még ha a járvány visszaszorulóban is van. Szombaton az Operatív Törzs 73 újabb halálos áldozatról számolt be, jelentésük szerint pénteken 1039 új fertőzöttet azonosítottak.

Mivel a pozitív tesztek aránya hét százalék alá esett, ez alapján most már viszonylag reális képet adhat a tesztelés a járványhelyzetről - a WHO ajánlása szerint öt százalékos pozitív tesztarány alatt beszélhetünk ellenőrzés alatt tartott járványról.

Az Operatív Törzs jelentése szerint aktuálisan 149707 magyar szenved koronavírusfertőzéstől, közülük azonban most már csupán 2453-an szorulnak kórházi ellátásra, és 308-an gépi lélegeztetésre.

Ez részben már az oltási program sikere is lehet, melynek a hét utolsó napjaiban új lendületet adott egyrészt a 16-18 éves korosztály oltása, másrészt az, hogy péntektől már a legnépszerűbb védőoltásra, a Pfizer/BioNTech vakcinájára is feliratkozhatnak a már regisztráltak. Ennek hatására pénteken 71 ezren kaphatták meg az első dózisukat.

Ezzel a már legalább egy adag vakcinával beoltottak száma 4,55 millióra, a mindkét dózisukat megkapók száma 2,66 millióra emelkedett.

Érdekes jelenség, hogy bár a járvány országszerte visszaszorulóban van, két megyében, az eddigi járványhullámokban is kiemelten sújtott Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban újra növekszik az új fertőzések száma.