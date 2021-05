Hétfőtől szinte mindig kinyit Angliában

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Jelentősen enyhültek hétfőtől a járványügyi korlátozások Angliában, de a brit kormány továbbra is fokozott elővigyázatosságra intette a lakosságot, elsősorban a koronavírus indiai változatának egyes gócpontokban észlelt terjedése miatt.

Az eddigi hatról harmincra emelkedett azoknak a nem egy háztartásban élőknek a száma, akik szabadtéren egymás társaságában tartózkodhatnak, emellett zárt térben, például lakásokban hat, nem egy fedél alatt élő ember tarthat összejöveteleket.

Az éttermek, pubok és bárok hétfőtől a teraszaik mellett megnyithatják beltéri kiszolgáló helyiségeiket is. Az AlixPartners és a CGA a hétfői nyitási időpont elé időzített közös felmérése szerint sokan ezt azonban már nem tudják meglépni, mert a járvány kezdete óta a nagy-britanniai éttermek 9,7 százaléka megszűnt. A felmérés szerint a legsúlyosabban a közepes árfekvésű, hétköznapi piaci szektorba tartozó éttermeket érintették a korlátozások, ezeknek a helyeknek a 19,4 százaléka tönkrement.

Nyitásra készülnek egy helyen a londoni Covent Gardenben Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/NurPhoto via AFP

Hétfőtől létszámkorlátozással, de kinyithatnak a mozik, a színházak, a koncerttermek, a múzeumok és stadionok is. Újra fogadhatnak vendégeket a szállodák és egyéb turisztikai szálláshelyek, és megint lehet utazni Nagy-Britannián belül, úgy, hogy az utazók az éjszakákat is otthonaiktól távol, a szálláshelyeken töltik.

Hétfőtől külföldre is lehet utazni turisztikai célllal, de nem mindenhova. A brit kormány új szabályozása alapján az eddigi tilalmat színkódos rendszer váltja fel. A zöld kategóriás országokba az Angliában élők hétfőtől turisztikai céllal is elutazhatnak, és visszatérésük után nem kell karanténba vonulniuk. Ebbe a kategóriába azonban a brit kormány egyelőre csak tizenkét országot sorolt be. Erre a listára Portugálián kívül egyetlen EU-tagország sem került fel, így Magyarország sem, ami a többi uniós országgal együtt a sárga kategóriás, továbbra is karanténkötelezett országok között szerepel hétfőtől.

A vörös kategóriába sorolt országokból külföldi állampolgár nem léphet be Angliába. A brit, az ír és a Nagy-Britanniában letelepedési engedéllyel élő külföldi állampolgárok beutazhatnak ezekből az országokból, de a kormány által kijelölt, őrzött szállodákban kell eltölteniük tíz napot, saját költségükön.

A hétfőn életbe lépett szabályok a nagy-britanniai koronavírus-járvány januári tetőzésének idején elrendelt korlátozások eddigi legszélesebb körű enyhítését jelentik. A brit kormány az ötfokozatú skálán egy szinttel alacsonyabbra, a középső, hármas fokozatra csökkentette a járvány intenzitását jelző készültséget. Február óta másodszor csökkent a készenléti szint, tükrözve a járványhelyzet igen jelentős ütemű és folyamatos javulását.

Boris Johnson brit miniszterelnök ezzel együtt a hétfőn közzétett nyilatkozatában mindenkit arra intett, hogy a mostani nyitás után is „nagy adag elővigyázatosságra” van szükség. Emellett azt kérte, hogy a korlátozás nélkül megrendelhető, 30 perc alatt eredményt mutató gyorstesztekkel mindenki hetente kétszer szűrje magát, akkor is, ha nincsenek a koronavírus-fertőződés okozta Covid-19 betegségre utaló tünetei.

A kormányfő azt is kérte, hogy mindenki, akit behívnak oltásra, adassa be magának a koronavírus elleni vakcinát. Arról is beszélt, hogy szoros figyelemmel követik a hivatalosan B.1.617.2 megjelöléssel nyilvántartott indiai koronavírus-variáns elsősorban északnyugat-angliai gócpontokban észlelt terjedését. Ehhez hozzátette, hogy jelenleg nincsenek olyan adatok, amelyek arra utalnának, hogy az állami egészségügyi ellátórendszerre (NHS) fenntarthatatlan nyomás nehezedne, és az oltási program is gyorsul. (MTI)