Sokkolóval szerelik fel a magyar rendőröket

Elektromos sokkolót állított rendszerbe a magyar rendőrség, írja a Kaliberinfo. A lap érdeklődésére az ORFK megerősítette:

Az Axon cég által gyártott TASER X2 elektródkilövő sokkoló (továbbiakban Taser X2) 2021. évben a BM/507-2/2021. számú belügyminiszteri határozattal került rendszeresítésre a TEK és Rendőrség részére.

Jelenleg azoknak a kiképzőknek a felkészítése zajlik, akik a jövőben a Taser X2 használatát tanítják majd meg a rendőröknek.

"Az eszközbeszerzés ütemének, illetve a beszerzett eszközök mennyiségének megfelelően lesznek felszerelve a közterületi szolgálatot ellátó kollégák. Célunk, hogy a rendészeti állomány a lehető legrövidebb időn belül ismerje meg az eszköz alkalmazásának szabályait és számukra a megfelelő számú Taser X2 biztosítása megtörténjen"



- írta válaszában az ORFK. A Kaliberinfo írása szerint a Taser X2 egy elterjedt, Európában is több helyen használt eszköz, ami képes egy esetleges hibás célzás után még egy lövésre, vagy akár egyszerre két célpont sokkolására is. Kilövés nélkül is használható kontakt sokkolóként.