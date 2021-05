19 ezer adag AstraZeneca oltást égettek el Malawiban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Rendszeresen elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

19 610 adag lejárt szavatosságú AstraZeneca oltást égettek el Malawiban - írja a BBC. A kelet-afrikai ország 102 ezer adagot kapott a brit oltóanyagból az Afrikai Unión keresztül március végén, amelynek 80 százalékát be is adták. Viszont megmaradt kicsit kevesebb, mint 20 ezer adag, amit nem tudtak beadni időben. Miután pedig elterjedt, hogy több ezer adag vakcinának lejárt a szavatossága, az egészségügyi szakemberek észrevették, hogy kevesebben mennek el oltásért.

Így a bizalom helyreállításának érdekében az egészségügyi hatóság úgy döntött, inkább megsemmisíti a lejárt oltóanyagokat. A WHO korábban azt tanácsolta az országoknak, hogy ne semmisítsék meg a lejárt vakcinákat, de egy ideje megváltoztatta az ajánlását. Ezután több országban is így tettek, de Malawi az első ország, ahol ezt nyilvánosan hajtották végre. Sőt, a vakcinák elégetésében Khumbize Chiponda egészségügyi miniszter is részt vett.

Khumbize Chiponda egészségügyi miniszter mutatja a sajtónak a lejárt AstraZeneca vakcinákat. Fotó: AMOS GUMULIRA/AFP

A miniszter szerint így is maradt még elég, beadható oltóanyag, és a későbbiekben is kap majd az ország az AstraZeneca oltásból, amíg legalább 11 millió lakost be nem oltottak. Malawiban 18 millió ember lakik, közülük eddig 34 232 fő kapta el a koronavírust, 1153-an pedig belehaltak a fertőzésbe.