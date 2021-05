Több olvasónk is jelezte, hogy szeretné leadni online a személyi jövedelemadója bevallását, mivel annak csütörtökön van a határideje. Csakhogy az eszja.nav.gov.hu rendszerhibát jelez. A hiba nem mindenkinél jelentkezik, de több olvasónk is jelezte, és több kollégánknak is ezt mutatja az oldal:

Az adó 1+1 százalékát idén is fel lehet ajánlani, a határidő szintén holnap jár le. Külön cikkben írtunk arról, miért érdemes civil szervezeteknek irányítanunk az adónk egy kis töredékét.