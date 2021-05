Kiássák minden idők egyik legrejtélyesebb holttestét, az ausztrál tengerparton 70 éve megtalált „somertoni férfiét"

Exhumálják azt a holttestet, ami több mint 70 éve került elő Dél-Ausztrália partszakaszán, és aminek eredete az ország egyik legizgalmasabb rejtélye. A csak „somertoni férfiként” emlegetett holttest esetében ugyanis se azt nem tudni, hogy ki volt ő életében, sem azt, hogy hogyan halhatott meg.

Mint a BBC írja, az elmúlt évtizedekben rengeteg elmélet látott napvilágot: hidegháborús kémtől visszautasított szeretőig sok mindenről szóltak a találgatások. Az ausztrál rendőrség most azt közölte, hogy annyit fejlődtek a különféle DNS-elemző technológiák, hogy immár lett értelme az exhumálásnak.

A férfi holttestét 1948 december elsején találták meg Adelaide város Somerton nevű strandján. A holttest a partfalnak döntve ült, a férfi öltönyt és nyakkendőt viselt, a zsebei üresek voltak, így nem lehetett sehogy sem azonosítani. A rendőrségi vizsgálatok nem jutottak semmire, a nyomozás során a halál okát sem tudták megállapítani. A férfit a helyi temetőben 'az ismeretlen férfi' feliratú sírban temették el.

Csakhogy a nem sokkal később megtalált számos rejtélyes tárgy miatt sokan nem akartak belenyugodni abba, hogy ne derüljön ki, ki volt a férfi. A helyi vasútállomásról került elő egy aktatáska, ami a feltételezések szerint a férfié volt, benne a címkéktől megfosztott ruhákkal, illetve egy értelmetlennek tűnő írás, amiről sokan azt feltételezték, hogy valami kód lehet. Volt benne egy kitépett papírdarab is, melyen nyomtatva a perzsa Taman Shud felirat szerepelt, ami azt jelenti, hogy bevégeztetett.

A hatóságok most azért döntöttek a holtest kihantolása mellett, mert az érdeklődés a férfi kilétével kapcsolatban 70 éve nem csillapodott, online is számtalan elméletbe és találgatásba lehetett belefutni. Ezért Dél-Ausztrália legfőbb ügyésze, Vicke Chapman múlt héten elrendelte az exhumálását, szerdán pedig már hozzá is láttak a temetőben. Igaz, a helyi sajtó beszámolója szerint ez lassabban ment, mint tervezték a kemény talaj miatt, illetve azért, mert bizonytalanságok voltak azzal kapcsolatban, hogy a férfit egyáltalán koporsóba temették-e. A holttest megtalálása után meg akarják alkotni a férfi DNS-profilját, hátha így kiderül, ki lehetett Ausztrália történetének leghíresebb holtteste.