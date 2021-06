Csütörtökön már nem volt halálos áldozata a koronavírusnak Csehországban

Csehországban csütörtökön 430 új, igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, ez 75-tel kevesebb, mint egy hete. Az egészségügyi minisztérium legfrissebb kimutatása szerint csütörtökön egyetlen cseh állampolgár sem halt meg Covid-19 betegségben. Erre legutóbb tavaly szeptember 2-án, tehát kilenc hónapja volt példa.

Magyarországon csütörtökön még mindig 26-an haltak meg a koronavírus miatt. Nálunk tavaly szeptember 6-án fordult elő utoljára, hogy nem volt halálos áldozata a járványnak.

A járvány tavaly márciusi kitörése óta Csehországban 1,66 millió személy betegedett meg bizonyíthatóan Covid 19-ben, a halottak száma eddig 30 142. Míg áprilisban a napi halálesetek száma átlagban 84 volt, az utóbbi napokban már tíz alatt mozgott.

30 ezer mécsessel emlékeznek meg az áldozatokról Prágában Fotó: LUKAS KABON/Anadolu Agency via AFP

Miközben a koronavírus-járvány gyengül, az oltási folyamat erősödik. Szerdán és csütörtökön egyaránt mintegy 110 ezer adag vakcinát adtak be az embereknek. Jelenleg már a 16 évesek is jelentkezhetnek oltásra. Csehországban továbbra is csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákat használják. A beadott vakcinák 80 százaléka a Pfizer/BioNTech által gyártott Comirnaty. Az utóbbi hét napban százezer emberre 24 új fertőzés esett, május elején ez a mutató még száz felett mozgott.

A kórházakban közel 480 ember fekszik, ez a szám 40 százalékkal alacsonyabb, mint egy hete. Az orvosok szerint súlyos állapotban mintegy 70 beteg van. Minden kórház már visszatért a korábbi megszokott munkarendjéhez. (MTI)