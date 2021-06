Hétfőn tényleg elkezdődik a pesti alsó rakpart felújítása

Kerékpárosok és gyalogosok közlekednek az autósok elől a hétvégére lezárt pesti alsó rakparton, előtérben motoros rendőrök 2020. május 16-án. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Hétfőtől hónapokra lezárják a pesti alsó rakpart Margit hídtól az Erzsébet hídig tartó szakaszát, jelentette be a BKK. Megkezdődik ugyanis a tényleges, hónapokig tartó építkezés az Idősebb Antall József rakparton, ezért vasárnap 23 órától teljes egészében lezárják az útszakaszt.

A rakpart már most hétvégén is csak a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők előtt lesz nyitva. Ők június 7-től már csak a Garibaldi utcai felhajtót használhatják akadálymentesen. Az Országház északi oldalánál lévő, a rakpartra vezető lépcső is nyitva lesz, de csak gyalogosan, a Látogatóközpont és a Múzeumhajó megközelítésére lehet használni.

A rakpart gyalogosbarát megújításának első lépéseként a Parlament és a Margit híd közti partszakaszt újítják fel, itt az átépítést követően egybefüggő sétaútvonalat alakítanak ki a Duna partján. Megszüntetik a kihasználatlan burkolt felületeket, melyek eddig fölöslegesen foglalták el az értékes közterületeket. A lépcsős partfal megmarad, a Markó utcai rámpa támfala azonban beljebb kerül. A világörökségi védett látkép nem sérül, a felújítás során 35 új fát is telepítenek. (Via MTI)