Az összes nagy ellenzéki párt Hiller Istvánt támogatja az előválasztáson

Hiller István az MSZP vezérszónokaként az egyetemi modellváltásról szóló parlamenti vitában 2021. április 9-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Budapest 16. választókerületében, Pesterzsébeten gyakorlatilag már el is dőlt az ellenzéki előválasztás. A DK, a Jobbik és az LMP után a Momentum elnöke, Fekete-Győr András is bejelentette, hogy Hiller Istvánt, az MSZP-P jelöltjét támogatják.

Hillernek így egyetlen kihívója az Új Világ Néppárt jelöltje, Vidákovics László lesz - ő amúgy 2019-ben a jobbik önkormányzati képviselőjelöltje volt Pesterzsébeten, ám 2020-ban, miután a párt pesterzsébeti választókerületi elnöke, Bencsik János otthagyta a pártot, Vidákovics is szakított a Jobbikkal.

Hiller amúgy is esélyese volt az előválasztásnak, hiszen a legutóbbi két parlamenti választáson is nyerni tudott a körzetben. (Via Telex)