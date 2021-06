Müller Cecíliának 45 napig tart elküldeni egy dokumentumot, Szél Bernadett ezért a NAIH-hoz fordul

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul, amiért Müller Cecília 45 napos haladékot kért, hogy elküldjön a képviselőnek egy darab dokumentumot. Ahogy a képviselő a Facebook-oldalán írta, szerette volna kikérni Müller Cecíliától azt az állásfoglalását, amire hivatkozva körlevélben közölték a kórházakkal, hogy a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőket csak fizetős PCR-teszttel engedhetik be az intézménybe.

"A tisztifőorvos asszony pedig 45 napot kért egy félperces munkára, majd elszúrta az indoklást — amit egyébként tovább tarthatott összeállítani, mint ameddig a csatolás tartott volna." - írja Szél.

Válaszlevelében Müller Cecília hosszasan felsorolja a Nemzeti Népegészségügyi Központ közfeladatait és válsághelyzetben adódó feladatait mint érveket, hogy miért nem ér rá a következő másfél hónapban elküldeni egy csatolt fájlt. Csakhogy a képviselő szerint 45 napos hosszabbítást csak akkor kérhetne az NNK, ha az adatigénylés a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.

"És Müller nem ezt írta, konkrétan semmilyen veszélyhelyzeti közfeladatra nem hivatkozott, ami nem is meglepő, hisz az operatív törzs feloszlott, maga Müller pedig még június elején jelentette be, hogy véget ért a járvány harmadik hulláma" - írja Szél, hozzátéve, hogy a kormány amúgy is alkotmányellenesen tartja magánál még mindig a veszélyhelyzeti felhatalmazást, vele a közérdekű adatok akár 90 napig való visszatartásának lehetőségét.

A képviselő ezért a NAIH-hoz fordul, "hogy Péterfalvi foglaljon állást konkrétan ebben az ügyben, és általánosságban abban is, hogy mit gondol, a kormány alkotmányellenesen korlátozza-e a közérdekű adatok megismerését. Egyszerűbb lett volna csatolni a dokumentumot korrekt módon..."