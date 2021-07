Lecsapott New Yorkra az Elsa névre keresztelt, Florida felől érkező trópusi vihar. Mire a város fölé ért, valamelyest vesztett az erejéből, de így is elöntötte a víz az aluljárókat, és az autók is félig víz alá kerültek. A videókon látszik, ahogy az emberek bokáig-térdig gázolnak a vízben. Az előrejelzések szerint még nincs vége, további erős esőzésre és áradásra készülnek.

Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP