Újságíró a régi iskolából, aki még fel meri tenni a valódi kérdéseket

Aki követi a kormányinfókat, az tudja, hogy általában három fajta kérdező jut ott szóhoz. Először is vannak, akik szép magasra feldobják a labdát a miniszternek, hogy az rezzenéstelen arccal a megfelelő kormányzati panellel lecsaphassa azt. Másodszor vannak, akik ilyen-olyan trükkökkel, de általában kevés sikerrel próbálnak valami információt kicsikarni Gulyásból. És van a Magyar Fórum.

Igen, létezik még a 2012-ben elhunyt Csurka István lapja. Mi az hogy! Olyannyira, hogy szerzőjük, Medveczky Attila ott ül szinte minden kormányinfón, ha pedig a járvány miatt nem lehet személyesen jelen, akkor nem felejti el elküldeni az egyedi, csak rá jellemző kérdéseket. Kérdések ezek? Persze, nyelvtanilag azok, de közben sokkal többek annál. Önmagukban, a miniszteri válasz nélkül is tökéletesen megálló pontos publicisztikák, lényeglátó glosszák.

A kormányinfó hangulata általában olyan, mint egy langyos száraz pezsgő, amiben álmosan olvadozik egy árva jégkocka, de amikor mikrofonhoz jut az újságíró a régi iskolából, akkor jön az esemény csúcspontja. Ez abból is jól látszik, hogy ilyenkor Gulyás Gergely is áthelyezi a súlypontját egyik lábáról a másikra, és a szokásosnál is mélyebbet sóhajt.