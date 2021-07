A hétfő reggel lezúduló eső miatt Budapest belvárosában is több helyre riasztották a tűzoltókat

Rövid idő alatt mintegy ötven helyszínre riasztották a katasztrófavédelem egységeit Budapesten és Pest megyében a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső miatt hétfőn kora reggel, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-nek.

A katasztrófavédelem hivatásos és önkéntes egységeit leszakadt faágak eltávolításához és vízzel elöntött pincék, garázsok, alagsorok kiszivattyúzásához riasztották. A legtöbb bejelentés eddig Szigetszentmiklósról, Törökbálintról, valamint Budapest V., VI. és VII. kerületéből érkezett.

Az OKF szóvivője szerint vasárnap 175 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, a vasárnapi vihar Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével mindenhol okozott károkat, leginkább leszakadt faágak dőltek utakra, házakra és elektromos vezetékekre

Jelenleg is felhőszakadás miatt van narancsriasztás érvényben. A legtöbb riasztás most a fővárosból és Pest megyéből érkezik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint napközben többfelé, akár több alkalommal is számíthatunk záporokra, zivatarokra, amelyeket felhőszakadás kísérhet. A felhőzet és így az eső is csak estefelé kezd csökkenni.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.

A BKK hétfő reggel közölte Facebook-oldalán, hogy a vihar miatt több BKK-járat közlekedése is megváltozott. A 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár a Jászai Mari tér és a Blaha Lujza tér között, a 75-ös és a 79M trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Vágány utca/Dózsa György út megállót.

Terelve közlekedik a 30-as, a 30A, a 105-ös, a 178-as és a 230-as autóbusz is, és nem érintik a Vágány utca/Dózsa György út és a Hősök tere megállót. Szintén terelve közlekedik a 20E autóbusz, a Keleti pályaudvar felé nem érinti a Hősök tere megállót. A Dózsa György úton a Podmaniczky úti vasúti aluljáró a nagy mennyiségű esővíz miatt nem járható.