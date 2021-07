Az OTP Bank lett A régió legjobb pénzintézete

Olyat számtalanszor láttunk már, hogy az OTP Bank itthon a legjobb bank lett valamely szervezet véleménye alapján. Most azonban a régió legjobb hitelintézete díjat is bezsebelték a mértékadó Euromoney Magazintól. Az OTP Csoport több országban is egyre erősebb, - Magyarország mellett Albánia, Bulgária és Montenegró legjobbjának is megválasztották a leánybankokat.

A nívós Euromoney Magazin közel 30 éve jelöli meg egy meghatározott szempontrendszer alapján a legjobbnak tartott bankokat szerte Európában.

Idén ismét az OTP Bankot tüntették ki a 2021-es Kiválósági Díjjal (Awards for Excellence 2021). A pénzintézetet azonban most nemcsak Magyarország, hanem egész Kelet-Közép-Európa legjobb bankjának is megválasztották.

Ezen felül az egyes csoporttagok is elnyerték az országokban a legjobb bank kitüntető címet (Euromoney Awards for Excellence 2021 – Best Bank). Tehát komoly elismerést kapott: az OTP Bank Albania, a Bulgáriában aktív DSK Bank, valamint a montenegrói CKB Bank is.

Hogy mindezt mivel érdemelték ki? A Euromoney az értékelésben méltatta az OTP Bank

kiváló eredményteremtő képességét;

eredményes organikus és akvizíciós növekedési stratégiáját;

a bankkonszolidációs szerepét a kelet-közép-európai régióban;

a digitális szolgáltatásfejlesztési gyakorlatát és az innovációt;

valamint a pénzintézet ügyfélközpontú megközelítését.

Mivel a koronavírus-járvány miatt a világgazdaság mindenütt komoly nehézségekkel küszködik, a mostani kitüntetés különösen fontos visszaigazolás az ügyfelek és az OTP Csoport munkavállalói számára is. kiváló eredménynek tekinthető, és a csaknem harmincéves díj presztízsértékét is tovább növeli.

Az elmúlt években az OTP Bank és leányvállalatai számos hazai és nemzetközi díjat söpörtek be. A bankcsoport tagjai már többször is elnyerték a Euromoney országos kategóriájának díját, de a regionális kategóriában ritkán győztek, így a mostani siker különösen értékes a pénz- és hitelintézet számára. Az OTP Bankot utoljára 2018-ban választották a régió legjobb bankjának.

A budapesti központú OTP Bank meghatározó szereplő a kelet-közép-európai régió pénzpiacán. A működését a stabilitásra és az innovációra építő banknak 11 országban 16 millió ügyfele van, akiket a legmodernebb banki megoldásokkal szolgálnak ki.

(A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.)