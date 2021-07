A felelősségvállalás a legszebb ajándék, amit magunktól kaphatunk

Pénzt használni mindenki tud – de ki mondhatja el magáról, hogy bánni is tud a pénzzel? Te elmondhatod? Hogyan kezeled a megtakarításaidat? Mihez kezdesz váratlan kiadás esetén? Évekre előre tervezed a pénzügyeidet, vagy megrögzött impulzusvásárló vagy? A pénzhez és a megtakarításhoz mindenki máshogy viszonyul; töltsd ki a kvízünket, hogy megtudd, melyik kategóriába tartozol!

Alaposan tervezed meg a pénzügyeidet. Legszívesebben minden pénzedet félretennéd a jövődre. Minél nagyobb összeg szerepel a megtakarítási számládon, annál boldogabb vagy. Nem is mondjuk, hogy csak így tovább, mert a mi biztatásunk nélkül is takarékoskodni fogsz. De ne a kuporgatásról szóljon az életed; ma már találsz olyan megtakarítási programokat, amik annyira bonyolultak, mint egy streaming-előfizetés. A félretett pénzed kezelését intézze a bank, te meg a fennmaradó idődben inkább élvezd a megkeresett pénzedet. Azért van.

Tudod, hogy a takarékoskodás fontos dolog, de nem kerítesz nagy feneket a dolognak: nem e körül forog az életed, csak az a része, amennyit muszáj szentelni neki. Tudod, hogy egy hosszú távú megtakarítási programmal milliókat halmozhatsz fel, anélkül, hogy neked kéne dolgoztatnod a pénzedet. Jól teszed; ha a bank, vagy alapkezelő szakértői is elvégezhetik a munkát, miért a saját idődet fecsérelnéd rá?

BOHÉM

Szereted a pénzt, de nem annyira, hogy beleragadjon a kezedbe. Persze, tudjuk, fiatalság bolondság – de amellett, hogy tudod élvezni a pillanatot, néha igazán gondolhatnál a jövődre is. Te is elkezdheted tervezni a saját jövődet; néhány tízezer forinttal is igen kedvező feltételekkel választhatsz hosszú távú megtakarítási programokat.