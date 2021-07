Bővül a Revolut kínálata: most már szállást is foglalhatunk

Kedden jelentette be a Revolut, hogy bővíti szolgáltatásait egy az eddigiektől teljesen idegen eszközzel. A Revoluton most már szállást is lehet foglalni, ezzel akarják az újranyíló világot elérhetővé tenni a felhasználóik számára.

A Revolut értékét nemrég 33 milliárd dollárra mérték, amivel a Londoni székhelyű start-up a az Egyesült Királyság legértékesebb cégévé vált. A mindössze hatéves vállalat jelenleg hatszor többet ér, mint egy évvel ezelőtt. A Revolut mára már a legsikeresebb online-banking cég. Ügyfelei nagy részét azzal szerezte, hogy elengedi a tranzakciós költséget a pénzmozgások után. Az alkalmazás már bővült az elmúlt években, hiszen már lehet benne részvényekkel kereskedni vagy kriptovalutát vásárolni is. Viszont most a Staynek keresztelt újítással belépnek a szállásközvetítés piacára, ahol komoly versenytársakkal találják szemben magukat. A Revolutnak 16 millió felhasználója van világszerte, amivel komoly belépővel indulnak a Booking Holdinggal vagy a TripAdvisorral szemben.

A Revolut 10 százalék kedvezményt ígér ügyfeleinek, ha az appon keresztül foglalják le szállásukat, de a cég tervezi bővíteni ezt a kínálatot repülőjegy-vásárlással és autókölcsönzéssel is. A vállalat célja, hogy úgynevezett „szuper appá” váljanak azáltal, hogy bővítik szolgáltatásaik tárházát. A Stay bevezetését és annak időpontját a cég vezetői azzal indokolták, hogy megkönnyítsék a szálláskereséssel és foglalással járó mizériát az emberek számára. Kiemelték, hogy most, amikor a világ szépen lassan újra visszatér régi önmagához, mindenki szörnyen vágyik arra, hogy oda menjen, ahova csak akar.

A Stay először Angliában lesz elérhető, majd a következő hónapokban Európában és Amerikában is. Az Egyesült Királyságban már minden korlátozást feloldottak, de Európában vannak országok, ahol még érvényben vannak különböző járványvédelmi intézkedések, amik a ki- és beutazást érintik. A cég felmérése alapján minden korlátozástól függetlenül a franciák 84 százaléka tervez külföldi nyaralást, míg ez arány Angliában és Spanyolországban 72 százalék. Mindössze az angolok fele válaszolt úgy, hogy csak olyan országba hajlandó utazni, ahol megbízható az egészségügyi hálózat. (CNBC)

(A posztot Cmarits Milán írta.)