Dislike-gombot tesztel a Twitter

A világ egyik legismertebb közösségi médiaplatformja - a Twitter - elkezdte tesztelni, hogy mostantól lehessen nem tetszést kifejező visszajelzést is adni egy tweetre.

Az amerikai cég kedden jelentette be egy twitter üzenet formájában, hogy az IOS-es felhasználók hamarosan észrevehetnek majd egy új funkciót twitterezés közben. Kis csoporton fogják tesztelni a nem tetszés vagyis dislike gombot, amivel az emberek még hatékonyabban tudják majd kifejezni véleményüket egy adott tweet alatt. A cég fejlesztői viszont hozzátették azt is, hogy csak a posztok alatti beszélgetésekben lehet majd használni ezt a gombot, és nem is lesz publikus, csak az adott komment írója láthatja majd a visszajelzéseket.

Pontos formája egyelőre nincs ennek a gombnak, van, akinek egy felfelé és lefelé mutató nyíl, van, ahol a már a Facebookról ismert lefelé és felfelé mutató hüvelykujj, de olyan is akad, ahol a megszokott szív mellé bekerült egy lefelé mutató nyíl. A Twitter tehát nem egy, a YouTube-nál is használt negatív visszajelzést kíván bevezetni, sokkal inkább próbálja a vélemények szabadabb áramlását megvalósítani, biztatva ezzel mindenkit a több interakcióra - áll a közleményükben. Hangsúlyozzák továbbá azt is, hogy még csak tesztelik ezt a funkciót, és azt sem erősítették meg, hogy egyáltalán végleges lesz. Ezért sem jelenik meg majd minden felhasználónak, hanem csak bizonyos tesztcsoportban résztvevő felhasználóknak. (The Verge)

(A posztot Cmarits Milán írta.)