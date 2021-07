Kubatov: Ha itt valaki bűnt követ el, pontosan szeretném tudni, hogy hívják és hol lakik az illető, majd ezek után többet nem szeretném beengedni a stadionba

Az antiszemitizmus ellen mondott beszédet Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke Jeruzsálemben az Antiszemitizmus Ellen Küzdő Globális Fórumon, olvasható a Nemzeti sporton.

„Ki kell hangsúlyoznom, hogy ez a téma a szívügyem. Azt tudni kell, hogy a Fradinak nagyon nagy társadalmi hatása van, tízmillióan élnek Magyarországon, közülük több mint kétmillió ember a Ferencvárosnak szurkol. Ebből következik, nem mindegy, hogy az FTC milyen úton indul el. Korábban kimondtuk, hogy mit gondolunk a kirekesztésről és az antiszemitizmusról. Elmondtuk azt is, hogy a sportban nem számít, milyen a bőrszíned, a származásod, a vallásod és az sem, hogy szegény vagy gazdag vagy-e. A pályán egyenlő ellenfelek játszanak egymással, hozzáteszem, az életben is így kéne ennek lennie. Nálunk szabályok és következetesség van, a cselekedeteknek pedig következményei vannak. Éppen ezért nagyon szigorú stadionbeléptető rendszerrel rendelkezünk. Ha itt valaki bűnt követ el, pontosan szeretném tudni, hogy hívják és hol lakik az illető, majd ezek után többet nem szeretném beengedni a stadionba. Kívülről egyszerűnek tűnik, mert mindenhol így kéne ennek mennie, nekünk az ultráink három évig bojkottálták a csapatot. Ezerötszáz drukker az én házam előtt is tüntetett, sőt a családomat is megfenyegették, de ez nem változtatta meg a véleményem, csak megerősített abban, hogy ezen az úton kell járnunk.”



A fórumon Kubatov korábbi incidensekre is utalt, amik miatt szigorítottak a meccsekre való beléptetési rendszeren.

„Tíz évvel ezelőtt horogkeresztes zászlót vittek a stadionba, kilenc éve totenkopf mintájú molinót függesztett ki egy szurkoló, nyolc éve pedig egy Csatári László nevű emberre emlékeztek, aki a kassai haláltábor vezetője volt. Ezek után az incidensek után felszólítottuk őket, hogy az elkövetők jelentkezzenek, és vállalják a felelősséget. Akkor még a klub nem volt abban a helyzetben, hogy be tudta azonosítani a bűnelkövetőket. Ezek után vezettük be a legszigorúbb intézkedéseket, ami szerintem Európában példátlan. Nálunk klubkártyával és vénaszkennerrel történik a beléptetés, ami rendkívül biztonságos.”



Kubatov arról is beszélt, hogy szerettek volna izraeli játékost hozni a Fradiba, hogy „szembemenjen az ellenérzésekkel”, de ez végül sajnos nem jött össze.