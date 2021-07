Nyolc éven át molesztálta a saját unokahúgát

Az Egri Törvényszék a 46 éves vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személy sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és más szexuális bűncselekmény miatt 15 évi fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. Végleges hatállyal minden olyan foglalkozástól és egyéb tevékenység végzésétől is eltiltotta, melynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, gondozását vagy gyógykezelését végzi, vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.

A vádlott előbb egy Heves megyei községben, később pedig a fővárosban létesített erőszakkal nemi kapcsolatot gyermekkorú unokahúgával. Rokonként a bizalmi helyzetével visszaélve a mindössze 8 éves kisleány jelenlétében pornográf tartalmú filmeket nézett, későbbi időszakban pedig nemi vágyának kielégítése végett erőszakkal és fenyegetéssel szexuális cselekményekre kényszerítette. A gyermek ellenállását a családját érintő fenyegetésekkel, valamint testi erőszakkal törte meg. Azzal fenyegette, hogy amennyiben fajtalan vágyának nem tesz eleget, az édesapja börtönbe kerülhet, szeretteit pedig szintén hasonló módon zaklatja. Súlyosan szeméremsértő magatartásával a sértett személyiségfejlődését traumatizálta. A megfélemlített leány csak tizenhat éves korában tárta fel a bűncselekményt az édesanyjának.

Az ügyészség az ítéletet tudomásul vette. A vádlott és védője felmentésért fellebbezett.