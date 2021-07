15 sejt elég volt egy 32 éve rejtélyes bűntény megoldásához

A 14 éves Stephanie Isaacson 1989. június 1-én szokása szerint egy foghíjtelken átvágva indult Las Vegas-i középiskolájába, de aznap nem bukkant elő a telek másik oldalán. Holttestét a rendőrök a telek közelében találták meg. A lányt agyonverték, halála előtt szexuálisan is bántalmazták.

Stephanie Isaacson Fotó: Las Vegas Metropolitan Police Department - közkincs

Isaacson ügye 32 éven át megoldatlan maradt. Igazi döglött akta volt, még az se segített, hogy az ingén DNS-nyomokat azonosítottak, mert azokat nem sikerült párosítani semmilyen adatbázissal.

Egészen kilenc hónappal ezelőttig, amikor egy texasi laboratórium felajánlotta, hogy új módszerükkel is megvizsgálnák a nyomokat, ráadásul egy anonim adományozó jóvoltából teljesen ingyen.

A labornak nem volt könnyű dolga, a Las Vegas-i rendőrök januárban a DNS-minta teljes maradékát átküldték ugyan, ám az mindössze 15 emberi sejt volt. A labor mégis sikerrel járt, július 21-én, szerdán a vegasi rendőrség bejelentette, hogy sikerült azonosítani a 32 évvel ezelőtti gyilkosság gyanúsítottját, egy bizonyos Darren R. Marchandet, aki a gyilkosság idején 23 éves volt.

Marchandet azonban nem tudják letartóztatni, se bíróság elé állítani, mert 1995-ben öngyilkos lett.

"Boldog vagyok, hogy megtalálták a lányom gyilkosát. Már nem hittem, hogy valaha megoldják az ügyet" - idézte Isaacson édesanyját a vegasi rendőrség közleménye anélkül, hogy megnevezte volna az asszonyt. Mindazonáltal azt is hozzátette, hogy bár jó, hogy valamilyen lezárást találtak, de mert Marchand már rég öngyilkos lett, "Stephanienak nem szolgáltatta kigazságot", és "teljesen sosem nyugodhatunk bele, mert semmi se hozza vissza a lányunkat".

A DNS-elemzés technológiai fejlődése az elmúlt években több hasonló döglött akta lezárásában segített. A legismertebb eset tán az 1976-85 között aktív sorozatgyilkos-sorozaterőszakoló Golden State Killeré, aki 12 áldozatával végzett, és 45 nőt erőszakolt meg. Őt 2018-ban sikerült azonosítani.

2019 áprilisában egy 1972-es Washington állambeli gyilkosság gyanúsítottját azonosították. Végül őt se sikerült elítélni, mert tavaly novemberben, az ítélethirdetés előtt megölte magát.

Isaacson feltételezett gyilkosa, Marchand amúgy nem volt ismeretlen a rendőrök előtt. A 14 éves lány halála előtt három évvel, húszéves korában egyszer már letartóztatták, és meg is vádolták a 24 éves Nanette Vanderburg megfojtásával, ám a bíróság bizonyítékok hiányában akkor felmentette. Akkoriban még nem létezett DNS-elemzés. (Via The Washington Post)