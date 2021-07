Szilágyi úton harmadik egyéni olimpiai győzelme felé: már a legjobb nyolc között

A türelem volt a kulcsszó - mondta Szilágyi Áron kardvívó a negyeddöntőben elért fölényes győzelme után. Iráni ellenfele hasonló akciókat erőltetett, neki pedig lényegében ugyanazt kellett ezért csinálnia egész meccsen - magyarázta a kétszeres egyéni olimpiai bajnok. Most hosszú, háromórás szünet következik a magyar idő szerint dél felé kezdődő elődöntőig. Szilágyi elmondta, hogy ennek eltöltésében neki van a legnagyobb rutinja a mezőnyben. A masszőre is fog vele foglalkozni, beszél az edzőjével is és várhatóan vívni is fog egyik csapattársával is.