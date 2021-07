Leváltotta a miniszterelnököt és felfüggesztette a parlamentet a tunéziai elnök

Kaisz Szaíd tunéziai elnök vasárnap éjjel bejelentette, maga gyakorolja majd a végrehajtó hatalmat, és új kormányfőt fog kijelölni, ezért felfüggesztette a parlament működését és leváltotta a miniszterelnököt, miután az országban erőszakba torkolló tiltakozások voltak az ország gazdasági helyzete és a járványkezelés miatt.

Az elnök bejelentése után sokan az utcán ünnepeltek Fotó: FETHI BELAID/AFP

„Sokakat megtévesztett a képmutatás, a hazugság és a népet megfosztották jogaitól. Figyelmeztetek mindenkit, aki fegyvert akar fogni, hogy ha valaki csak egyetlen lövést is lead, arra a fegyveres erők is így fognak válaszolni” – mondta az elnök, aki azt is bejelentette, hogy egyben felfüggeszti az összes parlamenti képviselő mentelmi jogát is.

A bejelentés után Szaíd támogatói autókkal lepték el Tunisz utcáit, és dudálni kezdtek. A hőség és a kijárási korlátozások ellenére ezrek vonultak fel, a kormány távozását, a parlament feloszlatását és új választásokat követelve. A tiltakozók a parlament meghatározó ereje, az Újjászületés Mozgalom (En-Nahda) székházát is megrohamozták. A rendőrök könnygázt is bevetettek és több embert őrizetbe vettek.

Az éjszaka folyamán katonai járművek zárták körül a parlament épületét, hajnalban pedig a katonák megakadályozták, hogy a parlament elnöke belépjen az épületbe. Rásid Gannúsi parlamenti elnök, az En-Nahda vezetője a azzal vádolta meg Szaídot, hogy „puccsot hajt végre a forradalom és az alkotmány ellen”. A mérsékelt iszlamista politikus hétfő hajnalban felszólította az embereket, hogy vonuljanak az utcára, „mint 2011. január 14-én”, amikor kezdetét vette az arab tavasznak nevezett tüntetéshullám. A megmozdulások révén akkor sikerült elmozdítani hivatalából az országot több mint 20 éven át irányító Zejn el-Abidin ben Alit.

Az elnök intézkedéseit az alkotmány 80. cikkére hivatkozva jelentette be, ami azt mondja ki, hogy az ország biztonságát, függetlenségét vagy intézményeinek működését fenyegető közvetlen veszély esetén az elnök rendkívüli intézkedéseket hozhat, miután egyeztetett a kormányfővel és a parlament elnökével és értesítette az alkotmánybíróság elnökét. Az alaptörvény értelmében ilyenkor a parlament folyamatosan ülésezik és az elnök nem oszlathatja fel, továbbá a kormány ellen sem nyújtható be bizalmatlansági indítvány. (MTI)