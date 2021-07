Márton Anna negyedik lett női kard egyéniben

Kardvívásban az eredmény nem mindig tükrözi az asszó képét. Márton Anna az elődöntőben például papíron súlyos, 15:8-as vereséget szenvedett, mégis kimondottan szépen vívott. A bronzmeccsen azonban nincs mit szépíteni, a francia Manon Brunet 15:6-os győzelme tökéletesen tükrözi a látottakat.

Együttessel kezdődött a bronzmeccs, másodjára Brunet védeni tudta Márton támadását, és visszavágott. A második tust is a francia szerezte. És a harmadikat is, bár az első támadását elvágta, de sikerült elhajolnia Márton visszavágása elől, így visszavehette, és végig is vitte a támadást. Brunet nagyon magabiztosan vívott, negyedjére is végigvitte támadását. A következő akcióban hátrálás közben Márton bal térde megint megbicsaklott egy kicsit. A francia újabb találatával már 5:0 volt, amikor Márton végre egy egylámpás találattal feliratkozott az eredményjelzőre. A következő tust is ő szerezte, de aztán Brunet zsinórban három találata 8:2-re hozta az első periódust.

Ekkora hátrányból nem egyszerű, de nem is lehetetlen fordítani. De a szünet után se változott igazán az asszó képe. Márton támadásai hol rövidek voltak, hol ráestek a francia kosarára. Brunet irányított, szépen vezette a pengéjét, rendre megkötötte, megütötte Márton kardját. Hamar el is húzott 11:2-re. Ekkor Márton pár pillanatra feltámadt, három gyors akcióval 11:5-re alakította az állást.

Ekkor újra Brunet szerzett találatot egy védés-visszavágás után. A következő akciónál Márton végigkergette Brunet-t a páston, de nem talált. Viszont hárítani tudta Brunet ellentámadását, és a riposzttal már találatot szerzett. Brunet ezután egy pengeütés-vágással, majd egy egylámpással már 14:6-ra vezetett, végül egy parád-riposzttal a győzelmet is megszerezte. Francia bronz, Márton Anna - akit korábban tévesen MTK-s vívónak neveztem, pedig egy ideje már egykori klubomban, a BVSC-ben vív - a negyedik helyen végzett. Nem rossz előjel ez a női kard csapatverseny előtt.