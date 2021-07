Bajban a női kézisek, Milák meggyőzően magabiztos

Elek Gábor szövetségi kapitány nyilatkozott, miután 33:27-re kikaptunk a braziloktól:

„Nagyon szégyellem magam. Tizennégy átlövés és nyolc betörés kapott góllal nem lehet a továbbjutás szempontjából csoportrangadónak kezelt mérkőzést megvívni. Nagyon sok negatívum volt ebben a mai találkozóban. Edzésen sokat beszélünk bizonyos szarvashibákról, amiket nem szabad elkövetni, és amikor ezek előjönnek, nyilvánvaló, hogy ezek nem a koncentráció legbiztosabb jelei. A hibákat ma terítetten raktuk fel a pályára. Azt nyilvánvalóan nem lehet feltételezni a játékosokról, hogy nem akarnak, ezt tegyük is félre. De hogy mitől van bennük ez a gát, az jó kérdés. A kudarc persze közös, az enyém is, a szakmai stábé is. Az biztos, hogy ezzel nagyon nehéz helyzetbe hoztuk magunkat a továbbjutást illetően, vagy talán még annál is nehezebbe."