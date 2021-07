Milákra várva

Szerdán érdemes éjszakázni vagy korán kelni Milák Kristófért.

Vas Kata Blanka csodálatos 4. helyezést ért el mountain bike-ban.

A vitorlázó Berecz Zsombor a reményt keltő 2. helyről várhatja a szerdai folytatást.

Női kéziben megint kikaptunk, férfi vízilabdában a kezdeti botladozás után vertük a japánokat.

Ki korán kel

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Aki egy hajnali kelést (késői fekvést?) bevállalna egy magyar arany élőben megtekintéséért, az ma éjszaka vágjon bele. Magyar idő szerint szerdára virradóra 03:49-kor rendezik a 200 méteres pillangóúszás döntőjét, aminek Milák Kristóf kimagasló esélyese. Milák az elődöntőben minden vetélytársánál több mint két és fél másodperccel jobban úszott, az olimpia egyik legnagyobb meglepetése lenne, ha nem ő csapna célba először.

Ugyanebben a döntőben úszik majd Kenderesi Tamás, aki az ötödik legjobb idővel jutott be. Kenderesi öt éve Rióban bronzérmes volt, és most is van esélye egy újabb dobogós helyezésre.

Egy órával később Hosszú Katinka is döntőt úszik, de hiába ő a 200 méteres vegyesúszás címvédője, tőle bravúr lenne az érem. Hosszú sajnos ismét kiszúrt Jakabos Zsuzsannával azzal, hogy csak az utolsó pillanatban lépett vissza a 200 pillangó előfutamaitól. Így ebben a számban csak egy magyar indulhatott, Kapás Boglárka az 5. legjobb idővel jutott az elődöntőbe.

A legszebb 4. hely

Vas egy 2021 januári versenyben. Fotó: DAVID STOCKMAN/AFP

Minden várakozást felülmúlva a negyedik helyen zárta a mountain bike-osok női terepversenyét a mindössze 19 éves Vas Kata Blanka.

Az esőtől csúszós, saras pályán a nőknek ma sokkal nehezebb dolguk volt, mint tegnap a férfiaknak. Ennek köszönhetően szinte mindenki esett legalább egyszer. Vas mindjárt a verseny legelején, a harmadik helyen tekerve bukott, majd többször is le kellett szállnia tolni a bringát, ami neki nem kedvez.

Vas sokáig a 8-9. helyen állt, de az utolsó két körben iszonyatosan beleerősítve fel tudott jönni a negyedik helyre. Csak a három érmet megszerző három svájci végzett előtte, az előzetesen esélyesnek gondolt franciákat simán verte.

Amit a bennfentesek már eddig is tudtak, hogy a 19 éves versenyző a kerékpársport valaha volt legnagyobb magyar tehetsége, most a szélesebb közönség számára is nyilvánvalóvá vált. Vasban benne van még legalább 3 olimpia, és még számtalan egyéb siker lehetősége.

Biztató 2. hely

Berecz Zsombor Fotó: PETER PARKS/AFP

Két futam után a 2. helyen áll az összetettben a férfi vitorlázók Finndingi versenyében Berecz Zsombor. A viharos időjárásnak köszönhetően egy ideg úgy tűnt, a második futamot meg sem tudják rendezni, de végül a magyar sportoló abban, akárcsak az elsőben, a második helyen végzett egy török versenyző mögött.

Ez nagyon biztató kezdés, és innentől kezdve ha elvárni nem is lehet, de beszélni szabad arról, hogy Berecz érmet szerezhet. Folytatás szerdán.

Döcögő csapatok

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

33:27-re kikapott a braziloktól a magyar nőikézilabda-válogatott, és ezzel tovább nehezítette a saját dolgát. Ha tovább akarunk jutni a csoportból, a maradék három meccsünkből kettőt meg kellene nyerni a svédek, az oroszok vagy a spanyolok ellen.

A magyar férfi vízilabdások borzalmasan kezdték a meccsüket a sokkal gyengébb japánok ellen, még a félidőben is 8:8 volt az állás. A végére szerencsére érvényesült a két csapat közötti klasszisnyi különbség, és 16:11 lett a vége a magyarok javára.

Az eddigi legnagyobb dráma

Fotó: Kunihiko Miura/The Yomiuri Shimbun

Nem sokkal a kedd déli kezdés után visszalépett a tornászok összetett csapatversenyétől az amerikai Simone Biles, a tokiói játékok egyik legnagyobb sztárja.

Biles egyik legerősebb számában, az ugrásban még elindult, de nagyon rossz gyakorlatot mutatott be. Ezek után előbb kiment a csarnokból, majd visszajött, végül pedig az amerikaiak bejelentették, hogy Biles nem versenyez tovább. Lehet, hogy megsérült, de az NBC tévétársaság szerint a mentális egészsége miatt volt szükség a visszalépésre.



Azt nem tudni, hogy az egyéni versenyeken Biles még visszatér-e.