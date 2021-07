A királynő mentességet lobbizott ki magának egy skót klímatörvény rendelkezései alól

Az idén több olyan ügyet tárt fel a The Guardian, amelyekből kiderült, hogy az angol királynő, II. Erzsébet és lobbistái többször is beleszóltak a törvényhozás munkájába a királyi család érdekei szerint. Most Skóciában derült fény egy ilyen esetre, ahol a királynő egy klímavédelmi törvényt kívánt megfúrni, mivel az érintette birtokait. A törvényjavaslat célja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, és ezáltal fontos részévé válna az Egyesült Királyság klímapolitikájának. A jogszabály megkönnyíti a megújulóenergia-hálózatok vezetékeinek elhelyezését, ennek érdekében előírja, hogy az energiaszolgáltatók és a közreműködő állami szervek megvásárolhatják a földtulajdonosoktól a vezetékek elhelyezéséhez és működtetéséhez szükséges földet.

Január elején nyújtották be a törvényjavaslatot a skót parlamentben, ezzel egy időben a dokumentumot elküldték a királynő egyik legfontosabb tanácsadójának. A levélben kiemelték, hogy a törvény engedélyezné cégeknek és állami hatóságoknak a vezetékek elhelyezéséhez szükséges föld megvásárlását.

Februárban az akkori energiaügyi miniszter, Paul Wheelhouse üzenetet kapott a királynő ügyvédjeitől, miszerint fenntartásaik vannak a törvénnyel kapcsolatban. A hónap végén Wheelhouse kiegészítette a törvényjavaslatot, úgy hogy az ne vonatkozzon a királynő skóciai birtokaira. Ez azt jelentette, hogy a különböző cégek és állami hatóságok nem vásárolhatták meg a királynő tulajdonában lévő birtokokat, és nem kötelezhette senki II. Erzsébetet, arra hogy újítsa fel ingatlanjait és használjon megújuló energiát.

Az ügy azért is érdekes mert az elmúlt években a királyi család tagjai élharcosai voltak a globális felmelegedés elleni küzdelemnek. Folyamatosan a bolygó megvédése mellet kampányol Vilmos herceg, de édesapja Károly is aktív a témában.

Ez az eset bármennyire is meghökkentő sokaknak, nem egyedi. Az elmúlt években, sőt az 1960 as évek vége óta vannak ilyen ügyek amikor a korona beleavatkozik olyan törvényekbe amik nem kedveznek számára. Mindezt titkosan és az emberek tudna nélkül teszik. Willie Rennie a skót liberális demokrata párt korábbi vezetője szerint egyre nagyobb az aggodalom “ a titkos ajtók “ miatt. A skót parlament csak egy szűkszavú nyilatkozatban foglalkozott az üggyel. Nem válaszoltak az arra irányuló kérdésekre, hogy a királynő bármilyen különleges bánásmódban részesül e a törvények megalkotásában, és tagadtak minden erre irányuló vádat. (The Guardian)



(A posztot Cmarits Milán írta.)