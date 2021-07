Kötelező lehet az oltás a kormányalkalmazottaknak Amerikában

A szövetségi alkalmazottak és a szerződött alvállalkozók kötelező oltását írhatja elő az amerikai elnök, és ezt csütörtökön be is jelenti majd - írja a CNN fehér házi forrásokra hivatkozva. Az információk szerint azoknak, akik mégsem oltatják be magukat, rendszeres tesztelést és egyéb szigorúbb szabályokat rendelhetnek el. A szövetségi kormány dolgozóira vonatkozó új szabályok mellett egyéb lépések is várhatók, amelyek ösztönöznék a lakosságot az oltások felvételére, hisz a delta variáns gyorsan terjed az országban. Biden már kedden utalt rá, hogy mire lehet számítani. “Ezt fontolgatjuk épp” - válaszolta, amikor a szövetségi alkalmazottak kötelező oltásáról kérdezték.

Joe Biden egy múlt heti bejelentésen. Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

Az előírás pontos részleteit még nem tudni, de a CNN információi szerint a kormány alkalmazottainak tanúsítaniuk kell, hogy felvették az oltást, vagy hivatalosan jelezniük kell a részvételüket a sűrű teszteléseken.



„Ha be lennének oltva azok, akik még nincsenek, egy teljesen másik világban élnénk. Miattuk van még mindig járvány, és ez óriási zűrzavart kelt. Ráadásul minél többet tudunk meg a delta variánsról, annál aggasztóbb a kép. Egyetlen dolgot viszont biztosan tudunk, ha az a több száz millió ember is beoltatná magát, aki még nem tette, minden más lenne” - mondta az elnök a sajtónak kedden.



Biden - bár hatalmában állna - a hadseregben egyelőre nem írja elő a kötelező oltást. A csütörtökön várható bejelentéssel egy időben olyan lépéseket is tesznek majd, amelyek más foglalkoztatóknak is lehetőséget adhatnak arra, hogy kötelezzék a munkavállalóikat az oltások felvételére.