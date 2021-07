A máltai államnak felelőssége van a felrobbantott oknyomozó halálában

Felelőssége van a máltai államnak Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró 2017-es halálában. A máltai hatalom legfelsőbb köreinek korrupciós ügyeit vizsgáló újságírót 2017 októberében, otthona közvetlen közelében robbantották fel az autójában.

Virágok és mécsesek Daphne Caruana Galizia fényképével, a robbantásos merénylet után három nappal Vallettában. Fotó: Matthew Mirabelli / AFP

A vizsgálatot három köztiszteletben álló máltai jogász, Michael Mallia nyugalmazott bíró, Joseph Said Pullicino egykori főbíró és a még mindig aktív legfelsőbb bírósági bíró, Abigail Logaro végezte, megállapításaikat 437 oldalas jelentésben összegezték.

Ebben arra jutottak, hogy a máltai kormány legfelsőbb körei a sérthetetlenség kultúráját teremtették meg, amiért személy szerint Joseph Muscat exminiszterelnököt tették felelőssé, de megállapították teljes kormánya kollektív felelősségét is, mondván, cselekedeteik és kommunikációjuk egyenesen vezetett a merénylethez. "Az államnak vállalnia kell a felelősséget a merényletért" - írták jelentésükben.

Rendőrök és helyszínelők Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró felrobbantott autójánál 2017. október 16-án. Fotó: STR/AFP

Muscat, a jelentésben személy szerint is felelőssé tett egykori miniszterelnök 2019-ben azután volt kénytelen lemondani, hogy a merénylet ügyében folyó nyomozásban már a legközelebbi munkatársai is gyanúba kerültek. A most lezárult vizsgálatot Caruana Galizia családjának nyomására amúgy még ő maga rendelte el, néhány hónappal a lemondása előtt.

A három jogász vizsgálata során arra jutott, hogy a kormány és a nagytőke között "illetéktelenül szoros" volt a kapcsolat. (Via BBC, Times of Malta)