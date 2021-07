Az olimpia végére se melegedett össze Mohamed Aidával a női tőrcsapat többi tagja

A jelek szerint az olimpiai szereplésük végére se csitult el a viszály a női tőrcsapat tagjai között. A konfliktus még az olimpia előtt robbant ki, amikor a szövetség úgy döntött, hogy megbontja a kvótát kiharcoló csapatot, és Lupkovics Dóra helyett a veterán, élete eddigi legjobb eredményét még 1992-ben, legutóbbi számöttevő eredményét egyéniben a 2007-es szentpétervári vébén, csapatban pedig a 2008-as pekingi olimpián elérő Mohamed Aidát nevezi Kreiss Fanni, Pásztor Flóra és Kondricz Kata mellett az olimpiára.

Pásztor, Kreiss és Kondricz nem titkolták, hogy nem értenek egyet a döntéssel, ez alapján annyira tán nem is meglepő, hogy semmilyen csapategység nem alakult ki. A csapatverseny után, ahol a csapat végül csak Egyiptomot legyőzve a hetedik helyen zárt, a négy magyar nem is volt hajlandó közös interjút adni a Nemzeti Sportnak. A lappal, amely azt is felemlegette, hogy az utolsó meccs után a három eredeti csapattag ölelkezett össze hosszan, külön beszélt Mohamed, és külön a három eredeti csapattag.

"Nem feltétlenül a felkészülést zavarta meg" - felelte Kreiss a lap kérdésére, hogy a csapatösszeállítás körüli vita mennyiben zavarhatta meg a csapatot. "Ezzel együtt úgy gondolom, ha Lupkovics Dóra van itt, talán más felállásban tudtunk volna vívni. Nem biztos, hogy jobb eredmény a vége, de talán segített volna". Arról is beszélt, hogy a döntés után nem lehetett egyszerű cezúrát vonni, hogy onnantól megpróbálnak ebben a felállásban csapatként működni. "Nem minden esetben szentesíti a cél az eszközt. Mindenki a körülményekhez képest készült, de nem mondom, hogy ezért kaptunk ki" - mondta. Arra nem akart válaszolni, hogy dühös-e valakire a történtekért.

Mohamed, aki végül egyetlen csörtében lépett pástra a hetedik helyért vívott meccsen, úgy fogalmazott, hogy "a csapatmunka meglehetősen szakmai alapokra helyeződött, és ebben ki is merült a kapcsolatunk".