"Miért baj az, hogy írtam egy interjút?" - értetlenkedik Návai Anikó, miután nem interjúvolta meg Scarlett Johanssont

"A Nők lapja nem filmes, hanem egy nőknek szóló életmódmagazin. Nem az volt a dolgom, hogy a Fekete Özvegyről beszélgessek, hanem hogy Scarlett Johanssonról írjak egy szerelmeslevelet" - magyarázta a 168 órának Návai Anikó, hogy miért adott el saját interjújaként egy összeollózott cikket a Nők Lapjának. Miután Návai plágiumát és csalását a The Wrap amerikai hírszájt leleplezte, a Nők lapja azonnal megszakított minden kapcsolatot Návaival.

Návai a 168 órának adott nyilatkozata alapján egyáltalán nem érti, hogy miért. A cikk születéséről, amit ő továbbra is következetesen "interjúnak" nevez, maga is bevallja, hogy nem interjú volt, mivel Scarlett Johansson PR-ügynöke a leghatározottabban elzárkózott attól, hogy ügyfele interjút adjon Návainak. Návai még azt is elmeséli, hogy a Fekete Özvegy forgalmazójától is hiába kért segítséget, Johanssonék még csak a filmet promótáló háttérbeszélgetésre se voltak hajlandók beengedni.

Ezek után részletesen elmeséli, hogy "végigolvastam [...] Scarlett-tel készült 18 interjút, újra megnéztem saját TV-interjúimat", illetve felidézett egy évekkel ezelőtti futó beszélgetést is a színművésszel. "[H]a az ember újságíró, és van a fiókjában 18 interjú, amit Scarlett Johanssonnal készített, amelyben benne van a színésznő egész élete, és minden szót ő mond, akkor miért baj, ha az újságíró ezt felhasználja" - értetlenkedett. A Wrap leleplezése szerint Návai amúgy korántsem csak saját régi interjúiból szemezgetett, mint azt most a 168 órának állítja. Návainak erre az volt a magyarázata, hogy a kifogásolt mondat a film PR-anyagából van, amit ő ugyan nem kapott meg, hiszen a PR-cég nem hajlandó vele szóban állni, ezért kimásolta egy másik újságból. Ahogy ő mondta, "a Screen Rantben találtam".

Návai ezen túl még azzal védekezett, hogy "[a] cikk bevezetőjében nemhogy nem szerepel, hogy most került volna sor az interjúra, hanem az szerepel benne, hogy korábban hússzor találkoztunk". És mert a címe is az volt, hogy „Scarlett Johansson – Budapesti emlékek”, szerinte ebből "világos, hogy a cikk korábbi interjúkból áll".

A kérdésre, hogy ha újraírhatná a cikket, mit csinálna másként, azt felelte, "[m]iért kellene másképp csinálnom bármit? Miért baj az, hogy írtam egy interjút Scarlett Johanssonnal", amihez még azt is hozzátette, hogy szerinte "korrektül" járt el, amikor, miután nem sikerült meginterjúvolnia Scarlett Johanssont, "megpróbáltam a lehetőségeimen belül a legjobb tudásom szerint megoldani egy feladatot".

Az egész ügyet amúgy a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete, a HFPA elleni kampány részének tekinti. A HFPA-t Hollywoodban leginkább pogácsazabáló ingyenélők csoportjának tartják, akiket az olyan nagy hatalmú producerek, mint a szexuális zaklatási botrányaiba belebukó Harvey Weinstein etetett-itatott, és engedte tagjait sztárokhoz dörgölőzni az ingyen-PR érdekében.