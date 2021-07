Földi Anikó főnővér beolt egy fiatalt a Pfizer második adagjával a békéscsabai Réthy Pál kórházban 2021. július 22-én Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség (EMA) döntését követően Magyarországon is lehetővé vált Modernával a 12 éven felüliek oltása - olvasható a központi koronavírus-oldalon. Így már nem csak a Pfizerrel lehet oltani ezt a korosztályt.

A kiskorúakat továbbra is a vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet regisztrálni, időpontot is foglalni a honlapon. Aki nem tud, az a háziorvosától is kérhet oltást.

A közlemény összesítése szerint