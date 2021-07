Milák annyira komolyan vette a 100 méter pillangót, hogy kivételesen korán lefeküdt

Az amerikai Caeleb Dressel (b) paskolgatja legyőzött riválisa, Milák Kristóf fejét. Mindketten 50 másodpercen belül értek célba, hatalmas verseny volt. Fotó: TETSU JOKO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Milák Kristóf pénteken korán lefeküdt. Edzője, Selmeci Attila szerint az úszó rendre későn fekszik le, így most ebből azt a következtetést vonta le, hogy tanítványa komolyan veszi a szombat reggeli döntőjét.

Milák a 200 méteres pillangóúszás toronymagas esélyese volt. Mint később maga is bevallotta, nem is éremért, hanem világcsúcsért úszott, ami végül a döntőjét megelőző szerencsétlenkedés-sorozat miatt nem jött össze. Selmeci szerint ez az elégedetlenség is motiválhatta.

"Furcsa személyisége van. Hiába dolgozunk együtt nyolc éve, még nekem is tud akár naponta meglepetést okozni. Közvetlenül a verseny előtt már nem szereti a tanácsokat, ezért azokkal inkább az előző este látom el" - mondta Selmeci.

Milák szombaton, magyar idő szerint kora hajnalban végül második helyen végzett 100 m pillangón. Hatalmas egyéni, egyben Európarekordot úszott, és edzője szerint még az aranyra is esélye lett volna, ha egy kicsivel jobban sikerül a fordulója. Azt amúgy Milák is készségesen elismeri, hogy amerikai riválisa, Caeleb Dressel ezen a távon jobb nála, főleg kivételesen jó rajtja és fordulói miatt. Hogy Caeleb mennyire jó rajtoló, azt jelzi, hogy az első 50 métert kerek 23 másodperc alatt tette meg.

Milák az első ötvenen Selmeci elmondása szerint 23.2-es időre készült, de végül 23.65-öt úszott. Ezt az hátrányt a végén már nem tudta behozni, hiába vert rá 42 századot a második ötvenen az amerikaira. (Via MTI)