Jelentősen megemelte az EU-nak eladott vakcináinak árát a Pfizer

A Financial Times értesülése szerint az EU-val megkötött legutóbbi vakcinaszállítási szerződésben az amerikai Pfizer és Moderna gyógyszergyárak is árat módosítottak. A Pfizer oltása ebben a legutóbbi - összesen a harmadik - körben 15 euró 50-ről 19,50-re drágult. Az első, 2020-ban letárgyalt uniós vakcinaszállítmányok esetében még 12 euróba került egy adag Pfizer.

A Moderna ára most csökkent, de így is magasabb, mint első körben volt. A nagyobb megrendelt mennyiség miatt az ár most adagonként 24,02 euróról 21,49 euróra csökkent, a nyitó adag esetében ez még 19 euró volt

Az árakat azért tárgyalták újra, mert az időközben elvégzett vizsgálatok alapján e két cég mRNS-vakcinája magasabb hatásfokkal működik, mint a konkurencia - az Oxford/AstraZeneca és Johnson & Johnson - olcsóbb oltóanyagai.