Meghalt az Európai Unió Törvényszékének magyar bírája

Berke Barna

55 évesen meghalt Berke Barna, az Európai Unió Törvényszékének bírája az Igazságügyi Minisztérium egykori államtitkára.



Berke az ELTE-n végzett jogászként 1990-ben, majd a Stockholmi Egyetemen 1995-ben Master of Laws fokozatot szerzett. Ügyvéd, majd jogi tanácsadó az Országgyűlésnél Magyarország európai uniós csatlakozása során. Tanácsadóként dolgozott évekig az Alkotmánybíróság elnöke mellett is, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, majd a Versenytanács elnöke lett, emellett választottbíróként is tevékenykedett a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságon. Az egyetemre oktatóként tért vissza. Az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkáraként tevékenykedett 2016-ig, amikor is az Európai Unió Törvényszéke bírájának választották.

A Törvényszék az Unió polgárait köti össze az EU legfelsőbb igazságszolgáltatási szervével, Európai Bírósággal.

Magánszemélyek ugyanis nem fordulhatnak közvetlenül az EB-hez.Ha jogi vitájuk támadna bármilyen uniós intézménnyel, elsőfokú bíróságjként a Törvényszékhez fordulhatnak.