42 milliárd forintot költ a kormány a fóti filmstúdióra

Minden idők legnagyobbállami stúdiófejlesztésére készülnek Fóton, ahol a gyártó kapacitása csaknem ötszörösére bővül. Egy pénteken megjelent határozat szerint a kormány 42 milliárd forintot szán a bővítésre, írja a hvg.hu.

A Nemzeti Filmintézet hétfőn közölte:

a stúdió kapacitása csaknem ötszeresére bővül,



négy új filmstúdió épül, összesen 10 ezer négyzetméteren,

egyszerre több, nagy produkció igényeit ki tudják majd szolgálni,

reprezentatív fogadóépület is épül 40 férőhelyes vetítővel,

irodaépülettel, éttermi épületekkel és raktárakkal is bővül a stúdió,

fejlesztik a meglevő infrastruktúrát.

Káel Csaba Fotó: Cseke Csilla/MTI/MTVA

A tervek szerint 2023 végén fejezik be a munkát, aminek az előkészületei másfél éve tartanak. Káel Csaba, az intézet elnöke szerint „a hazai filmipar kapacitásának bővítése versenyelőnyt biztosít a nemzetközi piaci környezetben, és elősegíti az állami támogatással készülő magyar produkciók kiszolgálását is, így a Filmintézet közfeladatú tevékenységének ellátását is új perspektívába helyezi”. (MTI)