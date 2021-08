Elaine Thompson-Herah zsinórban második olimpiáján duplázott

Elaine Thompson-Herah már a célban, a namíbiai Christine Mboma (5-össel, fehér felsőben) pedig éppen lehajrázza az amerikai Gabrielle Thomast (2-as, piros-kékben) és a jamaikai legendát, Shelly-Ann Fraser-Pryce-t )(4-essel, takarásban). Fotó: LUIS ACOSTA/AFP

Sok sérülés és gyengébb eredmény után, öt évvel a riói olimpián elért duplázása után a jamaikai Elaine Thompson-Herah a tokiói olimpián is duplázni tudott: a százméteres győzelme után a világ valaha futott második legjobb idejével, fölényesen nyert kétszáz méteren is. Thompson-Herah 21.53 másodperc alatt teljesítette a távot, ennél csak Florence Griffith Joyner futott gyorsabban a történelemben 1988-ban, a szöuli olimpián. Thompson-Herah-nak száz méteren egy századdal már sikerült megjavítania Griffith Joyner olimpiai csúcsát, még ha a világcsúcsát nem is sikerült megközelítenie.

Elaine Thompson-Herah már egy kicsit kiengedett, amikor Christine Mboma még az ötödik helyről megkezdte a hajráját. Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Thompson-Herah mögött a namíbiai Christine Mboma végzett a második helyen, 21.81-es u20-as világrekorddal. A hiperandrogün Mboma alapvetően négyszázas, de a tesztoszteronszintje magasabb annál, hogy azon a távon versenyezhessen, ezért indult honfitársával, az ugyanilyen kórképű Beatrice Masilingivel kétszáz méteren. Mboma hatalmas hajrával futott be a második helyre, harminc méternyire a céltól még több méter hátrányban volt a végül bronzérmes amerikai Gabrielle Thomasszal és a versenyben akkor még második helyen álló jamaikai legendával, Shelly-Ann Fraser-Pryce-szal szemben, aki végül 21.94-es idejével negyedik lett.