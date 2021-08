Lőrincz Viktor ott lesz a döntőben

A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában Lőrincz Viktor 0-2-ről fordítva 9-2-re legyőzte a kétszeres Afrika-bajnok egyiptomi Mohamed Metwally ellenfelét, így a testvéréhez hasonlóan ő is ott lehet a döntőben.

Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az első menetben Metwally berántotta Lőrincz karját, ezzel kibillentette a magyart az egyensúlyából, és mögékerüléssel kétpontos előny szerzett. De Lőrincz hátrányban is megőrizte a nyugalmát, folyamatosan ment előre, és szinte rögtön sikerült kitolnia riválisát, de ekkor még az egyiptomi el tudott lépni előle, az újabb próbálkozást viszont már nem tudta kivédekezni, így a magyar kötöttfogású még a pihenő előtt szépített (1-2).

Lőrincz a folytatásban egyre nagyobb energiával űzte ellenfelét, aki kizárólag a védekezésre, a fogások bontására koncentrált, ezért hamar megintették (2-2), a parterhelyzetet azonban nem sikerült kihasználni. A hajrára azonban célt ért Lőrincz fárasztása, mert állásból sikerült a döntő akciót végrehajtania: belépett az egyiptomi két lába közé és nyerserőből hátára döntötte riválisát (6-2). Az ellenfél - lábhasználatot reklamálva - videózást kért, de a zsűri nem adott igazat neki, ezért Lőrincz kapott még egy pontot (7-2). Innentől már kézben volt a mérkőzés, a 9-2-es végeredmény azzal alakult ki, hogy fejelésért két pontos intést kapott Metwally.



„Nyugodt tudtam maradni hátrányban is, mert tudtam, hogy képes vagyok megfordítani az állást. Tisztában voltam vele, hogy az elején szeret akciózni, de a karberántással kissé meglepett, ezt a tatai edzőtáborban nem csinálta” - értékelte a macscet az MTI-nek Lőrincz Viktor. - „Nem szereti ezt a rakkolós birkózást, fel is őröltem vele. Utána teljesen begőzölt, kétszer is megfejelt, még jó, hogy nem repedt fel a bőr, mert azzal pihenőt nyert volna. Mindenesetre nem volt túl szimpatikus.”

A keddi program hátralévő részében még két magyar birkózó lép szőnyegre: a 77 kilós Lőrincz Tamás közép-európai idő szerint 13 óra körül száll harcba az aranyéremért a kirgiz Akzsol Mahmudov ellen, míg a 97 kilós Szőke Alex rögtön utána a harmadik helyért küzd meg a lengyel Tadeusz Michalikkal. (MTI)