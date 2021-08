Most kell eldöntened, hogy mi leszel: tücsök, VAGY hangya?

A járvány kényszer-megtakarítási pályára állította a magyar háztartások azon részét, akiket nem érintett pénzügyileg hátrányosan a koronavírusjárvány. Egy podcastben Nyitrai Győző, az OTP Bank Retail Megtakarítási Igazgatóságának vezetője szerint ez történelmi pillanat: most, a nyitást követően eldönthetjük, hogy feléljük a karantén időszaka alatt megtakarított pénzünket, vagy tudatos megtakarítókká válunk. Utóbbit könnyebb elkezdeni, mint hinnénk: csak elhatározás és megfelelő pénzügyi eszközök kérdése az egész.

Hogyan váltak kényszer-megtakarítóvá a magyar háztartások milliói a koronavírus-járvány hatására, és mihez kezdenek a félretett a pénzükkel? Mitől lesz valaki tudatos megtakarító? Milyen pénzügyi termék szolgálja a legjobban a céljaink megvalósítását? És miért hisszük, hogy tudatos megtakarítók vagyunk, ha az OECD pénzügyi tudatosság-felmérésében Kolumbia, Románia és Szlovénia mögött kullogunk? Többek között ezek a témák kerültek szóba az OTP Bank podcastjében, amelyben Nyitrai Győző, a bank Retail Megtakarítási Igazgatóságának vezetője volt az interjúalany.

A beszélgetésben – többek között – az is szóba kerül, hogy

… nem vagyunk annyira tudatos megtakarítók, mint hinnénk. Sokszor azok büszkélkednek a pénzügyi tudatosságukkal, akik egy-két hónapnál előbbre sosem terveznek. Ezt az OECD friss kutatása is alátámasztja: a globális pénzügyi tudatossági listán sereghajtók vagyunk, nagyjából Kolumbia, Románia és Szlovénia után. Nyitrai szerint a pénzügyi tudatosság konkrét megtakarítási célokkal kezdődik, melyek megvalósításáért tesznek is azzal, hogy megtakarítanak, és ezen megtakarításokat a célokhoz igazodó pénzügyi termékekbe helyezik.

… a megtakarításról könnyebb beszélni, mint elkezdeni. Sokkal, de sokkal többen beszélnek a megtakarításról, mint ahányan csinálják: azoknak, akik azt mondják, hogy szeretnének pénzt megtakarítani, csak 1-2 százalékuk indít tényleges megtakarítási programot fél éven belül.

… ha van módunk megtakarítani, dönthetünk, hogy tücskök vagyunk, vagy hangyák. Nyitrai szerint kétféle megtakarító van. A magyar lakosság egyharmada állítása szerint képes lenne megtakarítani, csak nem jut el odáig, hogy ezt rendszeresen megtegye. Ennek több oka lehet, például nincs elég információja arról, hogy hogyan kezdjen hozzá, vagy nem kíván ezzel tudatosan foglalkozni, de az is elképzelhető, hogy egy részük talán inkább a mának él, – ők a tücskök. A másik harmada képes és hajlandó is megtakarítani – ők a hangyák. Az utolsó harmadba sajnos azok tartoznak, akiknek nincs lehetőségük félretenni, azaz nem képesek megtakarítani, mert nincs miből.

… már nagyon vágyunk a környezetváltozásra. Nyitrai szerint a nyaralás mindig vonzó célkitűzés volt, de a kényszerbezártság miatt most az átlagosnál erősebb a szabadságvágyunk. Népszerű megtakarítási cél a lakásfelújítás is: a friss kutatások, no meg a barkácsáruházak kimagasló forgalma alapján minden ötödik ember gondol rá. Úgy tűnik, másfél év izoláció után vágyunk a környezetváltozásra: vagy el akarunk tűnni a minket körülvevő falak közül, vagy át akarjuk alakítani őket.

… a megtakarítás konkrét célkitűzéssel kezdődik. Ha például most elkezdünk félretenni a felsőoktatásba került gyereknek havi 10-15 ezer forintot, öt év alatt milliós összeget takaríthatunk meg. Könnyebb kisebb összegeket, de rendszeresen félretenni, mintha egy hónappal a diplomaosztó előtt kéne kapkodnunk. Ehhez viszont hosszú távú tervezés szükséges, és az mindig a célok megfogalmazásával indul.

… érdemes rendszeressé tenni a megtakarításainkat. A kutatások szerint nem szeretünk foglalkozni a megtakarítási portfoliónkkal: sokakat épp ez tántorít el a takarékoskodástól. Jobb megbízni valakit, aki ezzel foglalkozik. Az OTP Rendszeres Megtakarítási Programot csak egyszer kell elindítani, melyben szükség esetén a bank szakemberei támogatást nyújtanak, és onnan megy minden magától. Így egyszerűen és kényelmesen lehet haladni a célok megvalósítása felé.

Tudatos megtakarítóvá válni könnyebb lehet, mind gondolnád – csak hallgasd végig a podcastet, és te is meggyőződhetsz róla!

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta, a podcastet az OTP Bank munkatársai készítették. Az OTP Rendszeres Megtakarítási Programról és az OTP Céldátum Alapokról a https://azenjovom.otpbank.hu/ honlapon tájékozódhatsz.

A cikk kizárólag tájékoztatási célt szolgál, nem minősül befektetési ajánlásnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. Az OTP Rendszeres Megtakarítási Program és az OTP Céldátum Alapokkal kapcsolatos konkrét információkról, a költségekről és a lehetséges kockázatokról részletesen tájékozódj az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatóból és a kezelési szabályzatból, valamint a Forgalmazó által közzétett hirdetményből OTP Bank www.otpbank.hu honlapján.