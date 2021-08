45 év után újra megvizsgálják, hogy egy dohányvagyon örököse nem gyilkolta-e meg egyik dolgozóját

45 évvel a történtek után a newporti rendőrség újra vizsgálatot kezdett Eduardo Tirella halála ügyében. Az eset igazi newporti legenda, mivel az egyik érintettje Doris Duke, a legendásan gazdag örökösnő, egy dohányipari és egy villamosenergiacég vagyonának örököse volt.

Doris Duke fényképe a Christie's aukciós ház egyik 2004-es árverésén, melyen az örökösnő a képen látható 19.72 karátos Tiffany gyémántgyűrűjét is árverésre bocsátották. Fotó: ALESSANDRO ABBONIZIO/AFP

Tirellát Duke gázolta halálra a Rough Point-i kúriájához vezető úton. Annak idején a helyi rendőrök bemondásra elhitték a nagyhatalmú asszonynak, hogy csak baleset történ. Ám most, 45 év elteltével, nem sokkal azután, hogy egy helyi újságíró, Peter Lance könyvet adott ki "Gyilkosság Rough Pointnál" címen, jelentkezett az eset mostanáig hallgatásba burkolózó szemtanúja, egy bizonyos Bob Walker.

Walker a történtek idején 13 éves volt csupán, és újságkihordóként dolgozott - azt a Newport Daily Newst kézbesítette, ahol Peter Lance is kezdte a karrierjét, a történtek után két évvel. Miután most elolvasta Lance könyvét, Walker júliusban jelentkezett a rendőrségen, illetve azóta videóinterjút is adott Lance-nek, amit a Vanity Fair közölt.

Ebben elmondja, hogy annak idején minek volt szem-, illetve leginkább fültanúja. Mint mondta, elsőként arra figyelt fel, hogy két ember "elég nyilvánvalóan vitatkozott és ordibált egymással".

"A következő, amit hallottam, egy felbőgő motor, majd egy ütközés, egy férfi ordítása, a lepörgő motor hangja, egy pillanatnyi szünet a sikításban, majd az újra üvölteni kezdő férfi és a felbőgő motor hangja, végül az, ahogy az üvöltés egy rémült neeeeeeemmé alakul át. Majd egy újabb ütközés" - mesélte. Amikor közelebb ért, Duke állítása szerint direkt úgy helyezkedett, hogy kitakarja a látványt. Amikor megkérdezte a nőt, hogy segítsen-e, hívja-e a rendőröket, az csak rárivallt, hogy takarodjon.

Duke, akit pár nappal a történtek után hallgattak ki a rendőrök, annak idején azt vallotta, hogy az autót Tirella vezette, majd kiszállt, hogy kinyissa a birtok kapuját. Állítása szerint ő csak ekkor vette át a volánt, majd legnagyobb megdöbbenésére a kocsi "hirtelen előreugrott, és nekipréselte Tirellát a súlyos vaskapunak.

Walker szerint nem ez történt. Mint mondta, ő tisztán kivehetően két ütközést hallott. Mindez egybevág egy rendőrségi nyomozó megállapításaival, aki szerint Duke valóban készter gázolt át Tirellán, aki az első ütközés után a kocsi motorháztetejére esett, majd amikor lecsúszott róla, Duke újra átgázolt rajta. Az autó egyébként nem is a birtok bejáratánál, hanem az út túloldalán kötött ki, ahol egy fának és a kerítésnek ütközött.

Walker annak idején azért nem tett vallomást, mert az édesapja féltette őt Duke bosszújától, akiről azt tartotta, hogy "gátlástalan alakokkal" áll kapcsolatban. (via The Independent)