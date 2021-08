Egy húszéves tengerész gyújthatta fel a USS Bonhomme Richard partraszálló hajót

Egy amerikai tengerészt, Ryan Sawyer Mays matrózt gyanúsítják a USS Bonhomme Richard kétéltű partraszállóhajó 2020-as megsemmisüléséért, írja a BBC az amerikai sajtó beszámolói alapján. Egy, a titkosítás alól frissen feloldott házkutatási parancs alapján a hatóságok azt gyanítják, hogy Mays a hajó három tűzoltóállomását is szabotálta.

A San Diegó-i kikötőben várakozó hajón 2020. július 12-én keletkezett tűz, amit négy napba tellett eloltani. A tűzben negyven tengerész és 23 civil is megsérült, a hajó pedig teljesen megsemmisült.

A most nyilvánosságra került iratok alapján a nyomozók azt gyanítják, Mays a haditengerészettel szembeni ellenérzései miatt gyújtotta fel a hajót.

Mays védője minderről azt nyilatkozta, hogy a most nyilvánosságra került irat "csak egy nyilatkozat", míg szerinte a bizonyítékok majd feltárhatják, hogy a benne foglaltak nem is igazak. Mays, mint mondta, továbbra is tagadja a vádakat.

A bíróságon kedden benyújtott, így megismerhetővé vált iratok alapján a nyomozás korai szakaszát több furcsaság is hátráltatta, például a jelek szerint valaki manipulálta a tetthelyet is. Az első vizsgálatok során ugyanis több, illékony, gyúlékony folyadékot tartalmazó flaskát is találtak az eredeti tűzfészek közelében, melyekről le volt csavarva a kupak. De amikor másnap visszatértek folytatni a vizsgálatokat, az egyik, bizonyítékként félretett flaskának nyoma veszett.

Mays, a gyanúsított 2019-ben lépett be a haditengerészetbe. Ezután a haditengerészet elit kommandójához, a Seals-hez akart csatlakozni, de öt nap után kiesett a 24 hetes kiképzés rostáján. Ezután helyezték a USS Bonhomme Richardra, ahol a bírósági iratok szerint elégedetlennek tűnt, kimutatta ellenszenvét a feljebbvalóival és a haditengerészettel szemben".

A USS Bonhomme Richard a modernebb amerikai hadihajók egyike volt. 1998-ban állt szolgálatba, és egyike volt a flotta kevés hajójának, aminek a fedélzetéről indítani lehet az ötödik generációs F-35-ös vadászgépeket. (Borítókép: AFP PHOTO /US NAVY/AUSTIN HAIST/HANDOUT)