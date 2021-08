"Hatalmas hiba volt" - mondja Bill Gates arról, hogy többször is találkozott Jeffrey Epsteinnel

Bill Gates többször is együtt vacsorázott Jeffrey Epsteinnel, a börtönében öngyilkosságot elkövető szexuális ragadozóval, aki kiskorú lányok kerítője és megrontója is volt. A Microsoft multimilliárdos alapítója a CNN-nek beszélt a találkozókról, melyeken állítása szerint egy soha meg nem valósult emberbaráti kezdeményezésről egyeztettek. "Nem szabadott volna hitelt adnom neki" - mondta utólag.

Gates a CNN-nek adott interjújában válásáról is beszélt, "nagy személyes szomorúság forrásaként" jellemezte azt. Azt mondta, megpróbálnak a jövőben is együttműködni exnejével közös jótékonysági alapítványuk, a Bill és Melinda Gates Alapítvány működtetésén.

Gates és képviselői ezidáig igyekeztek jelentéktelenként ábrázolni a milliárdos és Epstein kapcsolatát, mondván sem üzleti kapcsolatban, sem barátságban nem voltak. Gates most is azt mondta, hogy csak azért vacsoráztak együtt többször is, mert Epstein azzal kecsegtette, hogy kapcsolati hálója révén milliárdokat szerezhet jótékony célokra. "Amint kiderült, hogy ez nem valós, a kapcsolatunk meg is szakadt" - állította. (Via BBC)