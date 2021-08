Három alkalmazottat rúgott ki a CNN, mert úgy mentek dolgozni, hogy nem oltatták be magukat

Fotó: ALEXANDER POHL/NurPhoto via AFP

Jeff Zucker, a CNN elnöke csütörtökön küldte körbe a hírt az alkalmazottak között, hogy kirúgtak három embert, amiért nem tartották be a szabályokat, vagyis hogy az irodába és terepre is csak oltottan lehet menni dolgozni. Ezzel emékeztetett mindenkit arra, hogy komolyan gondolják a zéró toleranciát azokkal szemben, akik oltatlanul mennek munkatársaik közelébe.

A CNN-nél egyelőre csak az jár be dolgozni, akinek mindenképpen muszáj, vagy aki szeretne, a többiek otthonról is végezhetik a munkájukat, az pedig rájuk van bízva, hogy oltatnak-e vagy sem, de Zucker elmondása szerint utóbbin a következő hetekben változtathatnak.

Országszerte egyre több vállalat jelenti be, hogy munkavállalói számára kötelező a védőoltás: így tett a Google, a Facebook és nemrég az Uber is. New Yorkban és Kaliforniában pedig minden kormányzati dolgozónak kötelező beoltatnia magát koronavírus ellen, vagy rendszeresen covid-teszteknek kell alávetnie magát. (Guardian)