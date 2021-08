Hárspataki Gábor bronzérmes karatéban

A 75 kilós férfi karate elődöntőjében Hárspataki Gábor az azeri Rafael Aghayev ellen lépett tatamira. Aghayev igazi veteránnak számít a sportban, az azeri ötször nyert világbajnokságot és tizenegyszer Európa-bajnokságot. A papírforma érvényesült, a magyar 7-0-ra kikapott.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az első percben Hárspataki testrúgással indított, de ez nem ért pontot, az azeri viszont le tudta vinni, ahonnan be is fejezte a támadást, ami 3 pontot (ippon) ért neki. Innentől kezdve a magyar próbálta hajtani a meccset, de az azeri szerzett újabb pontot egy ütéssel a második percben. Nem sokkal később pedig egy 2 pontot érő testrúgással is eltalálta Hárspataki, akinek egy perc alatt 6 pontot kellett volna ledolgoznia. A biztos fölényben Aghayev még egy ütést is bevitt, amivel megvolt a hetedik pontja, így az azeri győzelmével ért véget a meccs.

A küzdelem után Hárspataki azt mondta, hogy vitatta az azeri első ippontát, neki pedig szaladnia kellett a pontok után. Csalódott volt, mert nem így akarta befejezte az utolsó meccsét.



Mivel a karatéban nem rendeznek bronzmeccset, így Hárspatakinak megvan megvan a bronzérme. A csoportkörből két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel jutott tovább csoportelsőként.