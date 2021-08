38 ezren kapták meg eddig a harmadik oltást

Szinte pontosan annyi fertőzöttet találtak hétvégén, mint egy héttel korábban: most 156-ot, azelőtt 155-öt. (Szombaton és vasárnap már nem tesz közzé jelentést az operatív törzs, így csak hétfőnként ismerhetjük meg ezeket a számokat.)

Négy újabb áldozata van a járványnak (összesen 30 037), eggyel csökkent a kórházban levő fertőzöttek száma (75), ugyancsak eggyel a lélegeztetőn levőké (11). A tesztek számában sincs jelentős változás, és ezen belül is még mindig 1 százalék alatt van a pozitívak aránya.

A hétvégén 7255 ember kapta meg az első oltását, tehát a vakcinálási tempó is változatlanul lassú. Naponta átlagosan már csak 3500 embert oltanak be. Közben augusztus eleje óta már 38 ezren megkapták a harmadik adagot is.

