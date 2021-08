Már 144 indulót vett hivatalosan nyilvántartásba az Országos Előválasztási Bizottság

"Újra üléseztek az ellenzéki pártelnökök, és megállapították, hogy az előválasztás folyamata az előzetes tervek szerint halad. Ennek legfontosabb bizonyítéka, hogy már most 144 indulót vett hivatalosan nyilvántartásba az Országos Előválasztási Bizottság" - jelentették be közös közleményben az ellenzéki pártok. A szabály szerint a jelölteknek augusztus 23-tól szeptember 6-ig 400 ajánlást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy hivatalosan is jelöltté váljanak, és a szeptember 18-tól 26-ig tartó első fordulóban rákerüljenek a szavazólapra.

„Az ellenzéki pártelnökök egyetértettek abban, hogy az előválasztás sikerét bizonyítja, hogy már eddig több tucat, a hat szervező párton kívüli jelölt jelentette be az indulási szándékát, ezzel is szélesítve és erősítve az Orbán-kormánnyal szembeni összefogást”



- teszik hozzá. A közös közleményt azzal zárják, hogy szerintük

„ez is egyértelművé teszi, hogy az előválasztás a demokrácia ünnepe, a Fidesz által kezdeményezett népszavazás pedig a demokrácia megcsúfolása lesz.”

Az ellenzéki előválasztásról szóló videónk: