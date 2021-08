Franciaországban több helyen is horogkereszteket festettek oltópontok épületeire

Az utóbbi hetekben több helyen is oltópontokat rongáltak meg Franciaországban, náci jelképeket festettek több épületre, népirtásnak minősítve a koronavírus elleni immunizációs kampányt. A horogkeresztek mellé a „kollaboráns”, „náci” és „népirtás” feliratokat is felfestették. Ezeket a járványügyi korlátozások ellen szervezett tüntetéseken is többen felírták a transzparensükre.

Augusztus 7-án többen tüntettek Párizsban a kötelező védettségi igazolvány bevezetése miatt Fotó: LUCAS BOIRAT/Hans Lucas via AFP

A Loire völgyében fekvő Neuillé-Pont-Pierre-ben a múlt hónap végén Dávid-csillagokat festettek fel egy oltópont falaira, a francia Baszkföldön fekvő Urrugne-ban nemrég felgyújtottak egy sátorban berendezett ideiglenes oltópontot, a kelet-franciaországi Audincourt-ban pedig elvágták egy oltópont áramellátását, veszélybe sodorva így az oltóanyagok hűtését.

Az utóbbi időben hetente legalább egy hasonló esetről érkezik jelentés, és egyre több a támadás, amióta bejelentették a kötelező védettségi igazolvány bevezetését. (MTI)